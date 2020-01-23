{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Конор Макгрегор планирует провести следующий бой до начала лета

Последний поединок ирландец провел 19 января, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне
Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор планирует провести следующий поединок до начала лета. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Оди Аттар.

На эту тему
Вернуться за 40 секунд. Макгрегор сокрушил Серроне в первом бою после поражения от Хабиба

Последний бой Макгрегор провел 19 января, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Ранее сообщалось, что ирландец будет готов стать запасным на титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля.

"Да, это так. Планируется [бой до начала лета]", - сказал собеседник агентства, не уточнив, кого Макгрегор рассматривает в качестве соперника.

Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Третьяк: победившие на юношеских Играх российские хоккеисты обладают большим потенциалом
Россияне одержали победы во всех матчах турнира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС