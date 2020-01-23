Хоккеист Мичков заявил, что у него не кружится голова после победы на юношеских Играх

В финале хоккейного турнира россияне обыграли команду США со счетом 4:0. Сборная России одержала победы во всех матчах турнира, а Мичков по итогам соревнований стал лучшим бомбардиром, забросив девять шайб и отдав пять голевых передач.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Матвей Мичков не ощущает головокружения от победы в хоккейном турнире на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Об этом он рассказал журналистам.

"Хороший турнир, хорошие условия были, - сказал Мичков. - Команда сплотилась, заняли первое место, выполнили поставленную задачу. Мы хорошо сыграли пятеркой, а также хорошо действовали в тройке нападения. Благодаря командной игре индивидуальных очков у нас оказалось больше, чем у канадцев или американцев".

"Голова не кружится после победы, все нормально, буду дальше тренироваться, совершенствоваться, становиться лучше. Заветная мечта - заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выиграть Кубок Стэнли, но сначала выиграть с [ярославским] "Локомотивом" Кубок Гагарина. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) могу играть уже сейчас, но по возрасту пока не прохожу - мне недавно исполнилось 15, но со следующего сезона уже хочу там играть. У нас еще два защитника - Андрей Малявин и Кирилл Кудрявцев, нас уже подключали к товарищеским играм за МХЛ, достаточно успешно сыграли, ждем вызова, когда по возрасту пройдем", - добавил нападающий.

"В этой сборной все талантливые ребята, каждый может заиграть, если не остановятся на своем уровне и будут прогрессировать. Любимый игрок в НХЛ - Артемий Панарин, а команда - "Вашингтон", нравится как они к игре готовятся, заряжаются, их командных дух, там все эмоциональные. В КХЛ больше всех нравится [Линус] Умарк, хотел бы быть похожим на него, это креативный игрок", - заключил Мичков, отметив, что не гонится за рекордами и ставит на первое место интересы команды.