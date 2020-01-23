Фигурист Алиев заявил, что его душа плачет от счастья после победы на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы россиянин Дмитрий Алиев заявил, что его душа плачет от счастья после выступления в произвольной программе. Об этом Алиев рассказал журналистам.

В четверг россиянин впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Он набрал по сумме программ 272,89 балла.

"Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость. Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере", - сказал Алиев.

"Верю в себя благодаря таким стартам. Вселяется доверие к себе и к работе, это окрыляет. Да, сегодня я счастливый", - добавил спортсмен.

Чемпионат Европы завершится 26 января.