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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Алиев заявил, что его душа плачет от счастья после победы на чемпионате Европы

Россиянин отметил, что это самый счастливый день в его спортивной карьере
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы россиянин Дмитрий Алиев заявил, что его душа плачет от счастья после выступления в произвольной программе. Об этом Алиев рассказал журналистам.

В четверг россиянин впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Он набрал по сумме программ 272,89 балла.

"Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость. Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере", - сказал Алиев.

"Верю в себя благодаря таким стартам. Вселяется доверие к себе и к работе, это окрыляет. Да, сегодня я счастливый", - добавил спортсмен.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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