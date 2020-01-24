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Допинг в спорте

Пахноцкая: новый кодекс WADA пронизан правами и интересами спортсменов

Он вступит в действие с 1 января 2021 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новое издание кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое вступит в силу с 2021 года, заостряет внимание на правах и интересах спортсменов. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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"Новый антидопинговый кодекс WADA, который вступит в действие с 1 января 2021 года, пронизан интересами спортсменов. В некоторых моментах это похоже на определенный пиар, но я считаю, что все сделано правильно. Все-таки главное в спорте - спортсмены", - заявила Пахноцкая.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА за манипуляции с базой московской лаборатории. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: Россия на четыре лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

Теги
Допинг
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Допинг в спорте
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