Ганус: ВФЛА нужна комиссия по вопросам допуска кандидатов на выборы в президенты

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходима комиссия, которая должна рассматривать вопросы допуска кандидатов на выборы президента организации. Такое мнение он высказал журналистам.

РУСАДА не видит заинтересованности ВФЛА в преодолении допингового кризиса

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"Значение выборов нового руководства ВФЛА нельзя переоценить. На выборы не нужно идти человеку, который ранее был причастен к каким-то допинговым историям, - сказал Ганус. - Может быть, нужна какая-то комиссия, которая должна рассматривать эти вопросы".

"Нужен ли какой-то антидопинговый фильтр для кандидатов? Думаю, что-то должно существовать. Человеку, которому предстоит стать президентом ВФЛА, должны доверять", - добавил он.

Кандидатами на пост президента ВФЛА на данный момент являются спортивный менеджер Михаил Гусев и президент Федерации легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) Олег Курбатов. Срок подачи официальных заявок истекает 29 января.