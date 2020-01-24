Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заявили, что им помешало излишнее спокойствие на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Излишнее спокойствие помешало российской паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин при выступлении на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

В пятницу Павлюченко и Ходыкин впервые в карьере завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Победу одержали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.