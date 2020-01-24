Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заявили, что им помешало излишнее спокойствие на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Излишнее спокойствие помешало российской паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин при выступлении на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Об этом спортсмены рассказали журналистам.
В пятницу Павлюченко и Ходыкин впервые в карьере завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Победу одержали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
"Мы довольны прокатом, он получился немного смазанным, но в целом мы довольны. На выезде не удержалась. Что касается чемпионата мира, то пока ничего не думали, нужно выдохнуть, осознать, потом будем решать, что дальше. Этот чемпионат научил нас тому, что надо меньше думать", - сказала Павлюченко.
"На английском есть грубое выражение, его смысл - плохое случается. Надо отучить себя чувствовать лишнее спокойствие, это мешает", - добавил Ходыкин.
Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.