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Формирование правительства России

Матыцин не видит конфликта интересов в совмещении постов министра спорта РФ и главы FISU

Глава Минспорта отметил, что ему важно продолжить работу в международной федерации
Министр спорта РФ Олег Матыцин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, назначенный во вторник министром спорта РФ, не видит наличия конфликта интересов в совмещении своей деятельности на обоих постах. Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

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21 января президент России Владимир Путин назначил Матыцина министром спорта РФ. В ноябре 2019 года Матыцин был единогласно переизбран на пост президента FISU на срок до 2023 года.

"Безусловно, времени на деятельность в качестве руководителя FISU у меня теперь будет меньше. Но я буду продолжать эту работу, потому что мне это очень интересно, важно. Я уверен, что никакого конфликта интересов здесь нет", - считает Матыцин.

Новый руководитель главного спортивного ведомства страны отметил - его коллеги по FISU гордятся, что представителю Международной федерации университетского спорта доверено руководство министерством спорта такой крупной страны и мощной спортивной державы, как Россия.

Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена.

Теги
Формирование правительства РоссииМатыцин, Олег Васильевич
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