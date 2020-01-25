Коган: россияне показали на чемпионате Европы путь развития мирового фигурного катания

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Сборная России показала достойный результат на чемпионате Европы в австрийском Граце, продемонстрировав путь развития фигурного катания в мире. Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, подводя итоги выступления сборной на турнире.

Россияне на турнире в Граце завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

"Думаю, спортсменам здесь были правильно поставлены задачи во всех видах, и они принесли результат. Все наши спортсмены не просто достойно выступили и завоевали медали - они показали путь развития фигурного катания в мире", - сказал Коган.

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.