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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Коган: россияне показали на чемпионате Европы путь развития мирового фигурного катания

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Станислав Красильников/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Сборная России показала достойный результат на чемпионате Европы в австрийском Граце, продемонстрировав путь развития фигурного катания в мире. Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, подводя итоги выступления сборной на турнире.

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Россияне на турнире в Граце завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

"Думаю, спортсменам здесь были правильно поставлены задачи во всех видах, и они принесли результат. Все наши спортсмены не просто достойно выступили и завоевали медали - они показали путь развития фигурного катания в мире", - сказал Коган.

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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