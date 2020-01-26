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НХЛ

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

Победу в третий раз одержала сборная Тихоокеанского дивизиона
Ти-Джей Оши и Андрей Василевский AP Photo/Scott Kane
Описание
Ти-Джей Оши и Андрей Василевский
© AP Photo/Scott Kane

ТАСС, 26 января. Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Сент-Луисе. В финале она обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4.

С 2016 года Матч звезд проводится в формате мини-турнира среди команд четырех дивизионов лиги. Каждый поединок продолжается 20 минут в формате "3 на 3". В первом полуфинальном матче команда Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного со счетом 9:5. Во втором сборная Тихоокеанского дивизиона победила команду Центрального - 10:5. Самым ценным игроком Матча звезд стал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, представляющий Атлантический дивизион, он сделал хет-трик в полуфинале и набрал два очка в финальной встрече.

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ. Он провел по одному периоду в полуфинале и финале. На Матч звезд были приглашены форварды Александр Овечкин ("Вашингтон") и Артемий Панарин ("Рейнджерс"). Овечкин второй год подряд отказался от участия, чтобы в лучшей физической форме подойти к матчам плей-офф, Панарин получил небольшую травму. Василевский, наоборот, изначально не получил вызов на матч, его пригласили после того, как травмировался голкипер "Бостона" Туукка Раск.

Матч звезд НХЛ на постоянной основе проходит с 1947 года. Сент-Луис третий раз принял мероприятия, впервые с 1989 года матч прошел на арене команды - действующего обладателя Кубка Стэнли. Команда Тихоокеанского дивизиона третий раз выиграла Матч звезд, две победы у сборной Столичного дивизиона. Победитель Матча звезд получит $1 млн.

Третий год подряд "Ванкувер" представлял новичок, в 2018 году это был Брок Бесер, в 2019 - Элиас Петтерссон, на этот раз на матч вызвали Куинна Хьюза. Впервые с 2012 года в Матче звезд играли братья - Мэттью и Брэди Ткачуки, в предыдущий раз это были Хенрик и Даниэль Седины. В истории Матчей звезд это пятый случай участия родных братьев. В перерывах для зрителей выступала группа Green Day.

Днем ранее состоялось мастер-шоу звезд НХЛ. Василевский принял участие в конкурсе вратарей, в котором победил вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон.

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