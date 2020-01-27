Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

ТАСС, 27 января. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Оба тренера также продолжат работу в молодежной сборной. Контракт Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до 2022 года. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат деятельность в штабе национальных сборных.