Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

ТАСС, 27 января. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной национальной команды. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Оба тренера также продолжат работу в молодежной сборной. Контракт Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до 2022 года. Тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат деятельность в штабе национальных сборных.
Тренерский штаб сборной России на Шведских играх, которые пройдут с 6 по 9 февраля, будет выглядеть следующим образом: глава штаба - Роман Ротенберг, главный тренер - Алексей Кудашов, старший тренер - Брагин, старший тренер - Алексей Жамнов, тренер - Бойков, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физподготовке - Александр Трошин.
На завершившимся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) подопечные Брагина заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4). Брагин является главным тренером молодежной сборной с 2014 года, до этого он возглавлял команду в 2010-2012 годах. Также он тренировал воскресенский "Химик", саратовский "Кристалл", московский "Спартак", подмосковный "Атлант", ЦСКА и сборную России среди игроков не старше 18 лет, которая под его руководством выиграла чемпионат мира среди юниоров в 2004 году. Молодежная сборная во главе в Брагиным становилась чемпионом мира (2011), четыре раза серебряным (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды бронзовым (2017, 2019) призером мировых первенств.