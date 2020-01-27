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Теннисист Кирьос провел разминку перед матчем с Надалем в футболке Коби Брайанта

Баскетболист в воскресенье погиб в крушении вертолета недалеко от Лос-Анджелесе
Ник Кирьос AP Photo/Andy Wong
Описание
Ник Кирьос
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 27 января. Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля в футболке "Лос-Анджелес Лейкерс" с номером "8" в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Кирьос провел все разминку в футболке Брайанта, перед началом встречи он ее снял.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Теги
Australian OpenГибель Коби Брайанта
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