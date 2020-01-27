Теннисист Кирьос провел разминку перед матчем с Надалем в футболке Коби Брайанта

ТАСС, 27 января. Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля в футболке "Лос-Анджелес Лейкерс" с номером "8" в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте.
В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Кирьос провел все разминку в футболке Брайанта, перед началом встречи он ее снял.
Goosebumps!@NickKyrgios & @RafaelNadal take a stroll down the 'Walk of Champions' which will lead them to tonight's battle ground: @RodLaverArena. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/S38azQSFha— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020
Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.
В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".