Теннисист Кирьос провел разминку перед матчем с Надалем в футболке Коби Брайанта

ТАСС, 27 января. Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля в футболке "Лос-Анджелес Лейкерс" с номером "8" в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Кирьос провел все разминку в футболке Брайанта, перед началом встречи он ее снял.