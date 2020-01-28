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Гибель Коби Брайанта

В Италии городскую площадь назовут в честь Коби Брайанта

Речь идет о площади в городе Реджо-Эмилия
Коби Брайант AP Photo/ Chris Carlson
Описание
Коби Брайант
© AP Photo/ Chris Carlson

ТАСС, 28 января. Площадь в итальянском городе Реджо-Эмилия будет носить имя баскетболиста Коби Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе. Об этом на своей странице в Facebook написал глава города Лука Векки.

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"Новая площадь Реджо-Эмилии на улице Гуаско будет названа в честь Коби Брайанта. Он был одним из нас, начинал здесь играть в баскетбол, а его отец в это время выступал за главную команду. Частичка нашего города вошла в него навсегда, он называл это место своим вторым домом. Покойся с миром, Коби, Реджо-Эмилия тебя не забудет", - написал Векки.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году Брайант получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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ИталияГибель Коби Брайанта
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