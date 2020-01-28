Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

38-летний Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, победил со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвертом сете швейцарский теннисист отыграл семь матчболов, в предыдущий раз подобное достижение удавалось Федереру в 2003 году на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо) в игре против австралийца Скотта Дрейпера.

В полуфинале швейцарец сыграет с победителем встречи между канадцем Милошем Раоничем (32) и сербом Новаком Джоковичем (2).

Федерер занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Открытый чемпионат Австралии он выигрывал шесть раз, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Федереру принадлежит рекорд по количеству участий в Открытых чемпионатах Австралии в мужском одиночном разряде, текущий турнир стал для него 21-м в карьере.

Сандгрену 28 лет, он занимает 100-е место в рейтинге ATP. Американец во второй раз в карьере дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. На его счету одна победа на турнире ATP.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является Джокович.