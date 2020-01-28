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Australian Open

Джокович сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open

В 1/4 финала серб в трех сетах победил канадца Милоша Раонича
Новак Джокович EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 28 января. Сербский теннисист Новак Джокович победил канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу 32-летнего сербского теннисиста, который находится на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 29-летний Раонич занимает 35-е место в рейтинге ATP. Теннисисты провели 10-ю очную встречу, во всех сильнее был Джокович.

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Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

В полуфинале Открытого чемпионате Австралии Джокович сыграет с швейцарцем Роджером Федерером, который во вторник обыграл американца Тенниса Сандгрена 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, третий сеяный турнира отыграл семь матчболов в четвертом сете.

В очном противостоянии Джоковича и Федерера серб ведет со счетом 26:23. В четырех из последних пяти игр победил сербский теннисист. Джокович 16 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, победив 8 раз на Открытом чемпионате Австралии. Всего на его счету 77 титулов, завоеванных на турнирах ATP.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является Джокович.

Теги
Australian OpenДжокович, Новак
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