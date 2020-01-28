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Футбол в России

Гендиректор "Ахмата": клубы не поменяют своего мнения по голосованию на выборах главы РПЛ

Выбору запланированы на 17 марта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли поменяют свое мнение относительно голосования на выборах президента организации. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Общее собрание РПЛ, прошедшее во вторник, согласилось с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента РПЛ 16 января недействительными. На предыдущем общем собрании клубы единогласно переизбрали президентом нынешнего главу премьер-лиги Сергея Прядкина.

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Выборы президента Российской премьер-лиги запланированы на 17 марта

"Мы прислушались к выводам избирательного комитета РФС и на их основании сегодня вынесли такое решение, которое было единогласным, - сказал Айдамиров. - В прессе сообщалось, что идет чуть ли не война между РПЛ и РФС. Никакой войны нет, мы все делаем одно дело, и надо не конфликтовать, а находить точки соприкосновения, компромиссы и двигаться дальше".

"Ахмат" будет голосовать за Прядкина. Не думаю, что кто-либо из клубов поменяет свое решение, на том собрании все проголосовали за Прядкина. Сегодня-завтра большинство клубов отправит письма председателю избирательного комитета", - добавил он.

Прием заявок от кандидатов в президенты РПЛ завершится 4 февраля. Выборы назначены на 17 марта.

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