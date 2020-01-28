Каркас перемен. Российский спорт обсудил стратегию развития до 2030 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спортивное руководство страны и главы общероссийских спортивных организаций обсудили проект стратегии развития отрасли до 2030 года, который будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Заседание рабочей группы по подготовке к заседанию прошло во вторник в Общественной палате. На нем присутствовали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и новый министр спорта Олег Матыцин.

В рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Кадры решают все

Большое внимание участники заседания уделили обсуждению проекта стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. "Сегодня было много выступающих, которые с разных сторон подходили к проблеме, - рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Новый министр спорта Матыцин представил свой взгляд на проблему, а также представители других министерств - образования и науки, широкий круг выступающих говорит о необходимости комплексного подхода к проблеме стратегии развития спорта - 2030".

Каждый из участников заседания в рамках обсуждения стратегии мог поднять актуальную для развития отрасли проблему. В их числе был и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. "Я обратил внимание на специфику нашей страны, что у нас северная и очень большая по территории страна с демографическими проблемами, большими культурными отличиями от региона к региону. Все это должно быть учтено, - сказал он. - Довольны мы будем, когда наш спорт будет развиваться согласно этой стратегии, пока рады, что сделали шаг в этом направлении".