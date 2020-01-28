Каркас перемен. Российский спорт обсудил стратегию развития до 2030 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спортивное руководство страны и главы общероссийских спортивных организаций обсудили проект стратегии развития отрасли до 2030 года, который будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Заседание рабочей группы по подготовке к заседанию прошло во вторник в Общественной палате. На нем присутствовали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и новый министр спорта Олег Матыцин.
В рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и федерального проекта "Спорт - норма жизни".
Кадры решают все
Большое внимание участники заседания уделили обсуждению проекта стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. "Сегодня было много выступающих, которые с разных сторон подходили к проблеме, - рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Новый министр спорта Матыцин представил свой взгляд на проблему, а также представители других министерств - образования и науки, широкий круг выступающих говорит о необходимости комплексного подхода к проблеме стратегии развития спорта - 2030".
Каждый из участников заседания в рамках обсуждения стратегии мог поднять актуальную для развития отрасли проблему. В их числе был и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. "Я обратил внимание на специфику нашей страны, что у нас северная и очень большая по территории страна с демографическими проблемами, большими культурными отличиями от региона к региону. Все это должно быть учтено, - сказал он. - Довольны мы будем, когда наш спорт будет развиваться согласно этой стратегии, пока рады, что сделали шаг в этом направлении".
Поздняков выступил с рядом предложений, связанных с усилением роли общероссийских спортивных федераций, реализации комплекса мероприятий по развитию спорта высших достижений. Он также рассказал о том, как избежать кадрового голода и недопущения ситуаций, с которыми столкнулась федерация легкой атлетики, уже более четырех лет лишенная членства в международной федерации.
"У нас очень мало специалистов, которые занимаются работой с международными спортивными федерациями, такие специалисты-международники нам нужны, - подчеркнул президент ОКР. - У нас очень немного специалистов по предотвращению допинга в спорте, их часть мы можем подготовить совместно с программой и Фондом поддержки олимпийцев. Нам нужно организовать гарантированные рабочие места во всероссийских спортивных федерациях, в связи с чем нам крайне необходимо обсудить возможность выделения субсидий из федерального бюджета на уставную деятельность федераций".
Цели стратегии
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что если озвученные предложения будут исполняться, это повлечет качественные изменения во всей структуре развития спорта.
"Чувствуется, что работа проведена колоссальная, фундаментальная, в том числе и в практической плоскости, и вокруг повышения качества и эффективности использования всех возможностей, в том числе эффективности расходования средств, и прочее", - сказал Мамиашвили.
Лукин при этом заметил, что об окончательной версии доклада о стратегии долгосрочного развития спорта, который будет представлен на Совете при президенте, пока говорить рано. "Но у нас было коллективное обсуждение каркаса, основных положений и приоритетов доклада, который будет сделан на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта", - рассказал глава ПКР.
В стратегии до 2030 года большое внимание уделено массовому спорту. Это касается вопросов обеспечения доступности занятий физической культурой, в том числе в общеобразовательных организациях, сельской местности и территориях опережающего развития, развития комплекса ГТО, создания единого рейтинга участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, развития предпринимательства и государственно-частного партнерства, поддержки некоммерческих организаций.
Также стратегия затрагивает вопросы подготовки конкурентного спортивного резерва и развития спорта высших достижений.