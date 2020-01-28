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Гибель Коби Брайанта

Nike распродал все связанные с Коби Брайантом товары

В воскресенье пятикратный чемпион НБА погиб при крушении вертолета

ТАСС, 28 января. Представители американского бренда по производству спортивной одежды и обуви Nike заявили о том, что на официальном сайте компании полностью распроданы все товары, имеющие отношение к погибшему баскетболисту Коби Брайанту. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", он выступал за клуб на протяжении всей карьеры. В 2008 году Брайант был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 26 января Леброн Джеймс обогнал Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.

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Гибель Коби Брайанта
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