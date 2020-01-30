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Australian Open
Обновлено 

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

В финале серб встретится с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым
Новак Джокович EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 30 января. Сербский теннисист Новак Джокович переиграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3 в пользу 32-летнего серба и продолжалась 2 часа 18 минут. Спортсмены встретились в 50-й раз в истории, Джокович одержал 27-ю победу. Федерер и Джокович провели 17-й матч на турнирах серии Большого шлема, серб выиграл 11-й поединок. Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии Джокович посеян на турнире под вторым номером, Федерер - под третьим.

В финале серб встретится с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом (5) и немцем Александром Зверевым (7), которые сыграют в пятницу. Финальный матч состоится в воскресенье, начало встречи запланировано на 11:30 мск. В случае победы в финале Джокович вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на данный момент первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль, который проиграл Тиму в 1/4 финала. Джокович четырежды возглавлял рейтинг ATP и в общей сложности 275 недель провел в ранге первой ракетки мира (лидер - Федерер, возглавлявший рейтинг в течение 310 недель), Федерер и Джокович по пять раз заканчивали сезон во главе рейтинга (лидер - американец Пит Сампрас, который шесть раз оставался на первом месте рейтинга по окончании сезона).

Джокович располагается на втором месте в рейтинге ATP, он завоевал 77 титулов на турнирах под эгидой организации. В активе серба 16 побед на турнирах серии Большого шлема: семь - на Australian Open (Джокович выиграл все семь финалов, в которых принимал участие), пять - на Уимблдоне, три - на US Open, один - на Roland Garros). Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Федерер занимает третью строчку в рейтинге ATP, он выиграл 103 турнира под эгидой организации. В активе швейцарца 20 побед на турнирах серии Большого шлема, что является рекордным показателем среди мужчин (больше всего титулов в активе австралийки Маргарет Корт - 24, среди действующих теннисисток у американки Серены Уильямс 23 титула). Australian Open он выигрывал шесть раз, один раз - Roland Garros, восемь - Уимблдон, пять - US Open. Федереру принадлежит рекорд по количеству участий в Australian Open в мужском одиночном разряде, текущий турнир стал для него 21-м в карьере, в четвертьфинале турнира швейцарец в пяти сетах обыграл американца Тенниса Сандгрена, отыграв семь матчболов в четвертом сете.

Australian Open, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля.

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Australian Open
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