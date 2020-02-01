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Футбол в России

Семак заявил, что не видит ни одной причины для отправки Кокорина в аренду

Тренер отметил, что вопрос футболиста решается на уровне руководства "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Михаил Александров/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что нет ни одной причины отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Зенита".

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"До меня, как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет", - сказал Семак.

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. Позднее Кокорин с капитанской повязкой сыграл за "Зенит" два товарищеских матча. Во вторник игрок сообщил ТАСС, что отправится на второй сбор с командой "Зенит-2".

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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