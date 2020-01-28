Кокорин не нужен "Зениту". Футболист вместо РПЛ будет играть за "Зенит-2"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Зенита" Александр Кокорин отказывается от перехода в аренду в футбольный клуб "Сочи", в связи с чем может провести остаток сезона в "Зените-2", который выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщили сам игрок и его жена.

Агент и отчим 28-летнего футболиста Кирилл Логинов не исключает, что Кокорин останется в основной команде, а генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко надеется на переход Кокорина в клуб из Краснодарского края. "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды до конца сезона 21 января, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. Перед началом нынешнего сезона из "Зенита" в "Сочи" перешли защитники Миха Мевля, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, полузащитники Андрей Мостовой (аренда), Кристиан Нобоа, нападающие Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, команда набрала 15 очков в 18 турах и отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне на четыре очка.

Вечером 21 января на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного "Аль-Увайнаха" (10:0) Кокорин впервые с октября 2018 года вышел в составе "Зенита". С октября 2018 года Кокорин находился в СИЗО за участие в драках в центре Москвы, 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Нападающий находился в расположении команды и тренировался, но не мог принимать участие в играх, так как вышел по УДО уже после закрытия трансферного окна. Форвард появился на поле с капитанской повязкой, таким образом главный тренер "Зенита" Сергей Семак показал несогласие с решением руководства. Нападающий в матче забил три мяча и отдал одну голевую передачу, доказав, что способен приносить пользу лидеру чемпионата России. После игры Семак заявил, что по-прежнему видит в нем игрока, который может усилить команду. После матча с "Аль-Увайнахом" Кокорин провел утреннюю тренировку в составе "Зенита", однако позднее Медведев подтвердил ТАСС договоренность между "Зенитом" и "Сочи" об аренде Кокорина, а Логинов заявил, что футболист не собирается уходить в аренду. В тот же день в пресс-службе "Зенита" сообщили ТАСС о встрече главного тренера с Медведевым. Позднее генеральный директор петербургского клуба рассказал ТАСС, что контракт Семака, который заканчивается по окончании нынешнего сезона, будет продлен. При этом генеральный директор "Зенита" не уточнил срок нового соглашения. Кокорин вышел с капитанской повязкой и на второй матч сбора с австрийским "Зальцбургом" (3:6) 25 января, но результативными действиями не отметился. Кокорин будет выступать за "Зенит-2" Во вторник жена Кокорина Дарья Валитова в своем Instagram сообщила, что футболист до конца сезона будет тренироваться и играть за команду "Зенит-2", выступающую в первенстве Олимп - ПФЛ (третьем по силе дивизиона чемпионата России). "К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в "Зените". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", в связи с этим руководство футбольного клуба "Зенит" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", - написала Валитова. Логинов в свою очередь не исключает вариант, при котором нападающий поедет на сборы с основной командой. Второй сбор "Зенита" пройдет с 29 января по 10 февраля в испанском Бенидорме. По информации ТАСС, состав на тренировочный сбор будет оглашен 29 января.

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"Игрок находится на контракте, сейчас будем с этим разбираться. У меня на связь люди не выходят: один летит, второй не может ответить, - поэтому нужно какое-то время. Давайте мы разберемся, что у нас происходит, пойдем по порядку. У человека есть контракт, он должен выполнять свои обязанности по нему, давайте выясним, с кем он полетит на сборы, а потом будем разбираться", - сказал Логинов ТАСС. Рубашко во вторник в беседе с ТАСС выразил надежду на то, что Кокорин все же перейдет в "Сочи" на правах аренды. "Кокорин же не сказал, что он однозначно не будет где-то играть в другом клубе. Просто он сейчас не хочет озвучивать свои решения. Я лично надеюсь, что он будет в "Сочи", здравый смысл должен возобладать", - отметил Рубашко. Как пояснил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец, для перехода игрока в аренду необходимо согласие трех сторон: двух клубов и самого спортсмена. Если согласие одной из сторон отсутствует, то игрок не может перейти в аренду. "Единственное, что могу сказать, - я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Я пока не обсудил свою позицию, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит, потом уже я приму решение со своей семьей", - рассказал Кокорин. Карьера Кокорина Кокорин не в первый раз попадает в неоднозначную историю с переходом. Летом 2013 года футболист перешел из московского "Динамо" в махачкалинский "Анжи". Он долго сопротивлялся трансферу, но обладавший на тот момент серьезными финансовыми возможностями махачкалинский клуб заплатил за форварда сумму отступных в размере €19 млн, прописанную в его контракте с "Динамо". В результате нападающий не провел за "Анжи" ни одного матча, так как был дисквалифицирован на первые четыре игры чемпионата за грубую игру во встрече за "Динамо" прошлого сезона. В начале сезона "Анжи" начал испытывать финансовые проблемы, и Кокорин вернулся в столичный клуб, цвета которого защищал до 2015 года. Тогда проблемы начались уже у бело-голубых, которых из-за нарушения финансового fair play не допустили до участия в Лиге Европы. "Динамо" по ходу первого круга чемпионата России потеряло ряд ключевых игроков, в том числе и француза Матьё Вальбуэна.

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