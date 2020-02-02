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Australian Open

Американец Рам и британец Солсбери выиграли парный турнир на Australian Open

В финале они в двух сетах обыграли австралийцев Макса Пёрселла и Люка Сэвилла
Раджив Рам и Джо Солсбери EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Раджив Рам и Джо Солсбери
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 2 февраля. Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери одержали победу над австралийцами Максом Пёрселлом и Люком Сэвиллом в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Рама и Солсбери, которые были посеяны на турнире под 11-м номером.

Рам и Солсбери впервые вышли в финал турнира серии Большого шлема. Лучшим результатом Рама в парном разряде был выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2014 году с американцем Скоттом Лиспски и Уимблдона в 2016-м с южноафриканцем Равеном Класеном. Также он в паре с американкой Винус Уильямс выигрывал серебро Олимпийских игр 2016 года в смешанном разряде.

Солсбери один раз выходил в полуфинал Уимблдона в парном разряде в 2018 году, тогда его партнером был датчанин Фредерик Нильсен.

Открытый чемпионат Австралии завершится в воскресенье. В финальном матче в мужском одиночном разряде встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

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