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ММА

Федор Емельяненко назвал возможность биться за Россию главной мотивацией в карьере

После возвращения в октагон спортсмен провел семь поединков, в пяти из которых одержал победы
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко назвал возможность биться за страну главной мотивацией выхода на поединок. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году после трехлетнего перерыва. За это время спортсмен провел семь поединков, в пяти из которых одержал победы.

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"Это не обязательно, ведь никто не может вас заставить сделать то или иное, - сказал Емельяненко. - Но надо понимать, зачем вы выходите. Меня постоянно спрашивают про мотивацию, а я каждый раз говорю, что выступаю за свою страну. И для меня большей мотивации нет, поэтому я и выхожу всегда с российским флагом".

В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года, в поединке на турнире организации Bellator в японской Сайтаме нокаутировав американца Куинтона Джексона в первом раунде. Согласно контракту с Bellator, Емельяненко должен провести еще два боя.

В активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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