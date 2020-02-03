Федор Емельяненко назвал возможность биться за Россию главной мотивацией в карьере

Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году после трехлетнего перерыва. За это время спортсмен провел семь поединков, в пяти из которых одержал победы.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко назвал возможность биться за страну главной мотивацией выхода на поединок. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Это не обязательно, ведь никто не может вас заставить сделать то или иное, - сказал Емельяненко. - Но надо понимать, зачем вы выходите. Меня постоянно спрашивают про мотивацию, а я каждый раз говорю, что выступаю за свою страну. И для меня большей мотивации нет, поэтому я и выхожу всегда с российским флагом".

В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года, в поединке на турнире организации Bellator в японской Сайтаме нокаутировав американца Куинтона Джексона в первом раунде. Согласно контракту с Bellator, Емельяненко должен провести еще два боя.

В активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.