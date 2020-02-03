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ММА

Федор Емельяненко назвал неправильным его сравнение с Хабибом Нурмагомедовым

Спортсмен отметил, что они с Хабибом выступали и выступают в разные эпохи
Федор Емельяненко AP/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP/Gregory Payan

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает неправильным сравнение его достижений с успехами обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

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"Я думаю, это неправильно. Все-таки мы разные, бьемся в разных весовых категориях, выступали и выступаем в разные эпохи, это неправильно. Хабиб внес свой вклад, я - свой. Все эти обсуждения мне кажутся лишними", - сказал Емельяненко.

31-летний Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Ближайший поединок россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения.

Емельяненко был чемпионом организации Pride. В настоящий момент 43-летний боец выступает в американском промоушене Bellator. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
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