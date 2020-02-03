Голиков: спор РУСАДА с WADA препятствует восстановлению прав Союза биатлонистов России

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Судебный спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) препятствует восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор СБР, член рабочей группы по восстановлению прав организации Сергей Голиков.

Очередное заседание международной рабочей группы по восстановлению прав СБР пройдет 5 февраля в Москве.

"Я не жду, что на этом заседании будет сказано что-то серьезное. Все упирается в разбирательство между РУСАДА и WADA, многое будет зависеть от судебного решения по этому делу. Согласно договоренностям, существует определенный план регулярных встреч рабочей группы, и на предстоящем заседании мы будем обсуждать вопросы, которые вполне решаемы, они не столь существенные по сравнению с делом РУСАДА", - сказал Голиков.

Процесс восстановления СБР может затянуться, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с решением исполкома WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. Сохранение прав РУСАДА является одним из 12 условий дорожной карты по восстановлению СБР, утвержденной Международным союзом биатлонистов (IBU).

Рабочая группа отслеживает выполнение дорожной карты. Правом восстановить членство СБР наделен только конгресс IBU, его ближайшее заседание пройдет осенью в Праге.

СБР был поражен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.