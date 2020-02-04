Киселевич призвал не придавать большого значения его капитанству в сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич призвал не придавать большого значения факту назначения капитаном национальной команды на Шведские хоккейные игры. Об этом он рассказал ТАСС.

Тренерский штаб национальной команды назначил Киселевича капитаном команды на третий этап Евротура. Его ассистентами будут защитники Рушан Рафиков и Андрей Миронов, а также нападающий Анатолий Голышев.

"Главное, в чем-то подсказать ребятам, провести на высоком уровне тренировочный процесс. Все все понимают, большого значения этому придавать не стоит", - сказал Киселевич.

Киселевич является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. "Любой шанс сыграть за сборную нужно использовать для достижения командного результата, чтобы и дальше можно было думать о решении задач, в том числе попадании в состав на чемпионат мира", - отметил он.

Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля в Стокгольме, россияне 6 февраля проведут вынесенный матч в Хельсинки.