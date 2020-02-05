Овечкин заявил, что не фокусирует внимание на количестве заброшенных шайб

ТАСС, 5 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который в среду оформил хет-трик в матче против "Лос-Анджелеса" и вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что старается не фокусировать внимание на количестве заброшенных им шайб. Комментарий капитана "Вашингтона" приводит пресс-служба клуба.

В среду "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Овечкин оформил хет-трик, достигнув отметки в 40 шайб в регулярном чемпионате. Это позволило ему обогнать нападающего "Бостона" Давида Пастрняка (38).

"Сейчас не удивляюсь сам себе, ведь до сих пор продолжаю играть. Думаю, что обсудим это с семьей и друзьями, но я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается", - сказал Овечкин.

Россиянин вплотную приблизился к отметке в 700 голов за карьеру. Сейчас в активе Овечкина 698 заброшенных шайб, что является восьмым результатом в истории НХЛ.