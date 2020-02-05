Без вариантов. Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах 17 марта. 58-летний функционер получил поддержку от 16 клубов лиги, а также от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Итоговое решение было ожидаемым, поскольку 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ Прядкин был досрочно переизбран на пост главы премьер-лиги, заручившись поддержкой большинства клубов, хотя его полномочия заканчиваются только в апреле, и на этот срок были изначально назначены выборы. РФС постановил, что досрочное переизбрание было неправомерным, и 24 января обязал РПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения. По словам Прядкина, лига и клубы учли рекомендации избирательной комиссии РФС и "проведут выборы президента организации в соответствии с избирательным регламентом РФС".

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков назвал ожидаемым решение клубов поддержать Прядкина. "Никто не захотел ввязываться в эту бессмысленную борьбу, а у РФС не было других кандидатов, поэтому все логично. Я не видел других альтернатив Прядкину. Это не значит, что к нему нет замечаний, но раз все клубы приняли такое решение, значит, серьезных ошибок не было", - заявил Колосков. Прядкин поблагодарил клубы за оказанное ему доверие и обещал подготовиться к выборам. "17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период", - заявил президент РПЛ. Он работает в премьер-лиге с 2001 года, с 2007-го занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

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В отчете Прядкина стоит ждать разъяснения как положительных, так и негативных моментов его деятельности. Член совета директоров "Локомотива" и бывший президент московского клуба Валерий Филатов, который исполнял обязанности президента лиги в 2003 году, в разговоре с ТАСС отметил, что серьезных скандалов при Прядкине не было. "Конечно, есть за что упрекнуть наш футбол, но во времена его правления в РПЛ не было серьезных скандалов, может, судейский только, но опять же, это не его вина полностью", - сказал Филатов, также отметив, что альтернативы Прядкину в ближайшее время ждать не стоит. Действительно, в текущем сезоне РПЛ ошибки рефери оказались чуть ли не более обсуждаемыми, чем сами игры. Дело дошло до того, что часть клубов неоднократно выражала открытое недоверие бывшему главе департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александру Егорову, который ушел со своего поста 27 декабря 2019 года. РФС уже начал проводить серьезную судейскую реформу, которой руководит глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, и разделил ДСИ на два профильных департамента: департамент судейства возглавил венгр Виктор Кашшаи, входивший в элитную категорию судей Международной федерации футбола (ФИФА), а департамент инспектирования - Сергей Фурса, который до этого был директором интерната академии "Зенита". Нужно повышать стоимость телевизионных прав Неконкурентоспособность российских команд на еврокубковой арене и низкие доходы клубов от продаж прав на трансляции матчей преследуют российский футбол не первый год. Эти две проблемы в разговоре с ТАСС выделил бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, который пожелал удачи Прядкину на следующие пять лет, поскольку "очень много вопросов необходимо решать, пересматривать".

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