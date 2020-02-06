Организаторы Олимпиады 2020 года создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Ранее в четверг премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии не ведет каких-либо обсуждений возможности отмены летних Олимпийских игр в Токио в связи с распространением вируса 2019-nCoV.

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься противодействием распространению коронавируса и его потенциальному негативному воздействию на ход проведения предстоящих Игр. Об этом в четверг объявил японский организационный комитет.

Министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото, в свою очередь, отмечала, что правительство Японии намерено обсудить со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по борьбе с инфекционными заболеваниями во время летних Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября. Программа включает в себя соревнования по 33 видам спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.