Шишкарев: задачей российских гандболисток является выход на Олимпийские игры

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главной задачей женской сборной России по гандболу на ближайшее время является успешное выступление в квалификационном олимпийском турнире и завоевание путевки на Олимпийские игры. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В четверг в Москве прошло заседание исполкома организации, на котором были рассмотрены результаты сборных команд на международных турнирах. Женская сборная России под руководством испанского специалиста Амброса Мартина завоевала бронзовые медали чемпионата мира в декабре 2019 года.

"Была очень напряженная повестка, подводили итоги соревновательного года. Получилось два противоположных итога. Выступлению женской сборной единогласно была поставлена оценка удовлетворительно, был хороший профессиональный разговор, потому что есть вопросы по итогам выступления команды. Например, было обидное поражение в полуфинале, хотя нашу команду все признавали фаворитом", - отметил Шишкарев.

"Мне показалось, что мы не спустились на перепалку двух величайших тренеров современности: Евгения Трефилова и Амброса Мартина. Разобраться в этом вопросе помогли члены исполкома, выводы сделаны, недостатки учтены. Главная задача сейчас - это предстоящее выступление на олимпийской квалификации. Никаких шапкозакидательских настроений у нас нет, и сербская и венгерская сборные будут серьезно биться за выход на Олимпиаду", - считает глава ФГР.

Шишкарев подчеркнул, что российская команда проведет недельный тренировочный сбор перед квалификационным олимпийским турниром. Женская сборная России по гандболу проведет первый матч отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года против команды Сербии 20 марта, с китаянками росийская команда встретится 21 марта, с венгерками - 22 марта. Квалификационный турнир пройдет в Венгрии, две сильнейшие команды по итогам однокругового турнира получат путевки на Олимпийские игры.

"Российская сборная является фаворитом этого турнира, но нужно, чтобы это не сыграло с нами злую шутку. На подготовку к этим соревнованиям у нас отведена неделя тренировочных сборов. На сегодня все те игроки, которые выступали на чемпионате мира, в хорошей спортивной форме, травмированных нет. Нужно только качественно подготовится, сосредоточиться на подготовке к конкретным матчам, и все будет в порядке", - заключил Шишкарев.