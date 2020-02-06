Тихомиров: FIS не будет противником проведения ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в России

Ранее стало известно, что совет FIS примет решение о возможности проведения чемпионата мира 2025 года по фристайлу и сноуборду в России на конгрессе организации в мае. Красноярск является единственным претендентом на проведение чемпионата мира, прием заявок завершился 1 мая.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет противником проведения в России чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое мнение ТАСС в четверг высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Совет FIS в мае примет решение о возможности проведения ЧМ по фристайлу и сноуборду в РФ

"Насколько я знаю, альтернативы у Международной федерации лыжного спорта не было. Не думаю, что FIS станет противником того, чтобы чемпионат мира прошел в России. Они являются заинтересованной стороной в том, чтобы это мероприятие прошло [в России]", - сказал Тихомиров.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в нем примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

Если CAS примет сторону WADA, то российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.