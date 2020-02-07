Большинство кандидатов на пост тренера сборной России по гандболу являются иностранцами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство кандидатов на пост главного тренера мужской сборной России по гандболу являются иностранцами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.

"В списке [кандидатов на пост главного тренера сборной России] остались почти только иностранные специалисты, - сказал Воронин. - Может ли сборную возглавить российский специалист? Может. Но решение примет комиссия".

6 февраля в Москве состоялось заседание исполкома ФГР, на котором рассматривались в том числе результаты сборных команд на прошедших международных турнирах. Как сообщил журналистам глава федерации Сергей Шишкарев, имя тренера мужской сборной России по гандболу будет объявлено не позднее 1 апреля.