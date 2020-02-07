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Летние олимпийские виды спорта

Большинство кандидатов на пост тренера сборной России по гандболу являются иностранцами

Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство кандидатов на пост главного тренера мужской сборной России по гандболу являются иностранцами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

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Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.

"В списке [кандидатов на пост главного тренера сборной России] остались почти только иностранные специалисты, - сказал Воронин. - Может ли сборную возглавить российский специалист? Может. Но решение примет комиссия".

6 февраля в Москве состоялось заседание исполкома ФГР, на котором рассматривались в том числе результаты сборных команд на прошедших международных турнирах. Как сообщил журналистам глава федерации Сергей Шишкарев, имя тренера мужской сборной России по гандболу будет объявлено не позднее 1 апреля.

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