Винер-Усманова: весь цвет мировой художественной гимнастики выступит на Гран-при в Москве

"Россия - родина художественной гимнастики, это наш подарок олимпийскому движению и предмет национальной гордости. Во Дворце спорта соберется весь цвет мировой художественной гимнастики", - сказала Винер-Усманова, назвавшая московский этап Гран-при важным и ярким спортивным событием, которого с нетерпением ждут многочисленные поклонники спорта.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Этап Гран-при по художественной гимнастике, который стартует в Москве 7 февраля, будет очень представительным по составу участниц, в нем примут участие лучшие спортсменки мира. Об этом заявила в обращении к гостям соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Москвой накоплены победные традиции и богатый опыт проведения самых престижных соревнований в масштабах планеты, в том числе и чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике. Дворец, принимающий гран-при, стал домом первого в истории чемпионата мира среди юниоров, который состоялся здесь в 2019 году", - добавила она.

В пятницу и субботу за право выступить в финале Гран-при поборются шесть российских гимнасток: Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. В групповых упражнениях за команду России выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

В воскресенье пройдут финалы в отдельных упражнениях с мячом, булавами, лентой и обручем, в групповых упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. Завершится турнир гала-концертом, в нем примет участие многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова, которая пока не готова выступать в Гран-при. В середине недели спортсменка оказалась в больнице, но состояние здоровья не помешает ей выйти в воскресенье на гимнастический помост.

В финале прошлогоднего московского этапа россиянки выиграли четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Медали высшего достоинства завоевали Дина Аверина (обруч и мяч), Солдатова (булавы) и Арина Аверина (лента). Арина Аверина также стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем, ее сестра Дина - с булавами и лентой. Екатерина Селезнева была второй в упражнении с мячом, в групповых упражнениях россиянки дважды занимали третьи места.