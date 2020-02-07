{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Винер-Усманова: весь цвет мировой художественной гимнастики выступит на Гран-при в Москве

В пятницу и субботу за право выступить в финале турнира поборются шесть российских гимнасток
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Этап Гран-при по художественной гимнастике, который стартует в Москве 7 февраля, будет очень представительным по составу участниц, в нем примут участие лучшие спортсменки мира. Об этом заявила в обращении к гостям соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Россия - родина художественной гимнастики, это наш подарок олимпийскому движению и предмет национальной гордости. Во Дворце спорта соберется весь цвет мировой художественной гимнастики", - сказала Винер-Усманова, назвавшая московский этап Гран-при важным и ярким спортивным событием, которого с нетерпением ждут многочисленные поклонники спорта.

На эту тему
Солдатова пропустит московский этап Гран-при по художественной гимнастике

"Москвой накоплены победные традиции и богатый опыт проведения самых престижных соревнований в масштабах планеты, в том числе и чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике. Дворец, принимающий гран-при, стал домом первого в истории чемпионата мира среди юниоров, который состоялся здесь в 2019 году", - добавила она.

В пятницу и субботу за право выступить в финале Гран-при поборются шесть российских гимнасток: Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. В групповых упражнениях за команду России выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

В воскресенье пройдут финалы в отдельных упражнениях с мячом, булавами, лентой и обручем, в групповых упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. Завершится турнир гала-концертом, в нем примет участие многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова, которая пока не готова выступать в Гран-при. В середине недели спортсменка оказалась в больнице, но состояние здоровья не помешает ей выйти в воскресенье на гимнастический помост.

В финале прошлогоднего московского этапа россиянки выиграли четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Медали высшего достоинства завоевали Дина Аверина (обруч и мяч), Солдатова (булавы) и Арина Аверина (лента). Арина Аверина также стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем, ее сестра Дина - с булавами и лентой. Екатерина Селезнева была второй в упражнении с мячом, в групповых упражнениях россиянки дважды занимали третьи места.

Теги
Гран-при по художественной гимнастике в Москве
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Гречанка Коракаки станет первой женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня
Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС