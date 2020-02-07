Матыцин и Винер-Усманова приняли участие в открытии Гран-при по художественной гимнастике

Это будет первый международный турнир в олимпийском сезоне

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Этап Гран-при по художественной гимнастике открылся в Москве, он станет первым международным турниром в олимпийском сезоне. В церемонии открытия приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. Местом проведения соревнований впервые будет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, начавший работу в июне 2019 года. Ранее здесь проходили чемпионат России по художественной гимнастике и первый в истории юниорский чемпионат мира.

На эту тему Винер-Усманова: весь цвет мировой художественной гимнастики выступит на Гран-при в Москве

"От имени министерства спорта и от себя лично выражаю признательность за праздник, который вы дарите своим трудом, - сказал Матыцин, обращаясь к организаторам и участникам этапа Гран-при. - За улыбки, которые вы дарите, выступая на российских и международных аренах, за те победы, которые позволяют нам гордиться художественной гимнастикой, а также нашими тренерами, детьми и великой Родиной". Винер-Усманова зачитала зрителям и участницам соревнований приветственное письмо олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и призвала всех спортсменок достичь еще больших высот, чем это сделала Кабаева. Кондаранцев в завершении церемонии объявил московский этап Гран-при по художественной гимнастике открытым. Квалификационный турнир Гран-при стартовал Сразу после церемонии открытия стартовал квалификационный турнир Гран-при, носящий также название "Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой". За право выступить в финале Гран-при поборются шесть российских гимнасток: Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. В групповых упражнениях за команду России выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

На эту тему Гимнастка Победушкина сменит Гузенкову в составе сборной России на этапе Гран-при в Москве