Матыцин и Винер-Усманова приняли участие в открытии Гран-при по художественной гимнастике

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Этап Гран-при по художественной гимнастике открылся в Москве, он станет первым международным турниром в олимпийском сезоне. В церемонии открытия приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.
Местом проведения соревнований впервые будет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, начавший работу в июне 2019 года. Ранее здесь проходили чемпионат России по художественной гимнастике и первый в истории юниорский чемпионат мира.
"От имени министерства спорта и от себя лично выражаю признательность за праздник, который вы дарите своим трудом, - сказал Матыцин, обращаясь к организаторам и участникам этапа Гран-при. - За улыбки, которые вы дарите, выступая на российских и международных аренах, за те победы, которые позволяют нам гордиться художественной гимнастикой, а также нашими тренерами, детьми и великой Родиной".
Винер-Усманова зачитала зрителям и участницам соревнований приветственное письмо олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и призвала всех спортсменок достичь еще больших высот, чем это сделала Кабаева. Кондаранцев в завершении церемонии объявил московский этап Гран-при по художественной гимнастике открытым.
Квалификационный турнир Гран-при стартовал
Сразу после церемонии открытия стартовал квалификационный турнир Гран-при, носящий также название "Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой". За право выступить в финале Гран-при поборются шесть российских гимнасток: Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина. В групповых упражнениях за команду России выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.
Квалификация московского этапа Гран-при продолжится в субботу, а в воскресенье пройдут финалы в отдельных упражнениях с мячом, булавами, лентой и обручем, в групповых упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. Завершится турнир гала-концертом, в котором примет участие четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Александра Солдатова, пока не выступающая в Гран-при. В середине недели спортсменка оказалась в больнице, но состояние здоровья не помешает ей выйти в воскресенье на гимнастический помост.
В финале прошлогоднего московского этапа россиянки выиграли четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Медали высшего достоинства завоевали Дина Аверина (обруч и мяч), Солдатова (булавы) и Арина Аверина (лента). Арина Аверина также стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем, ее сестра Дина - с булавами и лентой. Селезнева была второй в упражнении с мячом, в групповых упражнениях россиянки дважды занимали третье место.
Чемпионат мира 2019 года проходил в Баку. Сборная России на том турнире завоевала восемь золотых медалей из девяти возможных. Также отечественные спортсменки выиграли две серебряные и три бронзовые награды.