Дина Аверина считает самой важной задачей раскрытие образа, а не чистоту выступления

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тринадцатикратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина, выходя на ковер, ставит перед собой задачу прежде всего раскрыть образ, а не исполнить элементы чисто. Об этом Дина Аверина рассказала журналистам.

В первый день квалификации московского этапа Гран-при Дина Аверина заняла четвертое место в упражнениях с обручем и первое - с мячом. В субботу перед заключительным потоком Дина Аверина лидировала в упражнениях с булавами и лентой.

"Здесь мне было сложно выступать, но и не сложно одновременно, потому что [сестра] Ариша всегда рядом, помогала мне, это было необходимо, - сказала Дина Аверина. - У нее травма, и Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова - прим. ТАСС) решила снять ее с соревнований".

"Программы я не стараюсь делать чисто, мне важнее показать образ, донести, что мы задумали вместе с тренерами. Мы очень много работали, и сейчас я пытаюсь войти в поток и показать композицию, а не сделать чисто упражнение. Конечно, всегда есть над чем работать, никогда не бывает идеальных выступлений. Вот сейчас пойду и буду работать на завтрашний день", - заключила гимнастка.

Финал московского этапа Гран-при пройдет в воскресенье.