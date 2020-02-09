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Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Гимнастка Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при

В упражнениях с обручем победила Екатерина Селезнева
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе серии Гран-при по художественной гимнастике.

Аверина набрала 23,150 балла. Второе место заняла белоруска Анастасия Салос (22,450). Третьей стала российская гимнастка Лала Крамаренко (22,350).

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В индивидуальных упражнениях с обручем лучшей стала россиянка Екатерина Селезнева (24,400). Второе место заняла Салос (23,450), замкнула тройку сильнейших еще одна российская спортсменка Дарья Трубникова (21,800).

В групповых упражнениях с пятью мячами первой стала сборная России (33,900). Серебро завоевали белорусские спортсменки (32,100), третьими стали гимнастки из Узбекистана (31,650).

Московский этап Гран-при завершится в воскресенье финалами в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также индивидуальными выступлениями гимнасток в упражнениях с булавами и лентой.

Теги
Гран-при по художественной гимнастике в Москве
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