Гимнастка Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе серии Гран-при по художественной гимнастике.

Только один финал московского этапа Гран-при пройдет без Дины Авериной

Три из четырех.

Три из четырех. Только один финал московского этапа Гран-при пройдет без Дины Авериной

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В индивидуальных упражнениях с обручем лучшей стала россиянка Екатерина Селезнева (24,400). Второе место заняла Салос (23,450), замкнула тройку сильнейших еще одна российская спортсменка Дарья Трубникова (21,800).

В групповых упражнениях с пятью мячами первой стала сборная России (33,900). Серебро завоевали белорусские спортсменки (32,100), третьими стали гимнастки из Узбекистана (31,650).

Московский этап Гран-при завершится в воскресенье финалами в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также индивидуальными выступлениями гимнасток в упражнениях с булавами и лентой.