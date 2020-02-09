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Гимнастка Крамаренко рассказала, что ей волнительно соревноваться с сестрами Авериными

В воскресенье 15-летняя спортсменка завоевала бронзу в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при
Лала Крамаренко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Лала Крамаренко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпионке мира среди юниоров Лале Крамаренко, дебютировавшей во взрослом Гран-при по художественной гимнастике в Москве, пока волнительно выступать на одних соревнованиях с лидерами российской команды - сестрами Ариной и Диной Авериными, а также Екатериной Селезневой. Об этом Крамаренко рассказала журналистам.

В воскресенье 15-летняя Крамаренко завоевала бронзу в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при. Победу одержала Дина Аверина (23,150 балла), второе место заняла белоруска Анастасия Салос (22,450). Крамаренко завершила выступление с результатом 22,350 балла.

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"Для меня это очень хороший результат, я только перешла во взрослые соревнования, это мой первый старт. Думаю, волнение немного сегодня помешало - до уровня Ариши с Диной [Авериных] мне еще далеко, надо работать. Мне очень волнительно, потому что еще нет такого опыта, как у них, как у Кати Селезневой, мне очень приятно соревноваться с такими девочками", - рассказала Крамаренко.

"Я очень благодарна Ирине Александровне [Винер-Усмановой, президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики, главному тренеру сборной России] за то, что дала мне возможность выступать в Гран-при, моему личному тренеру, хореографу, постановщику и всем, кто причастен к этим соревнованиям", - добавила российская гимнастка.

Крамаренко призналась, что пока не загадывает по поводу своего участия в Играх в Токио. "Я не думаю об Олимпиаде - мы живем сегодняшним днем, если можно так сказать, загадывать не надо, - сказала она - Нет предела совершенству, надо работать и становиться лучше. Все соперницы сильны, но прежде всего нужно победить саму себя и себя преодолеть".

Крамаренко является чемпионкой Европы среди юниоров в упражнениях с мячом и лентой 2018 года, абсолютной чемпионкой финала Гран-при среди юниоров 2018 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года.

Теги
Летние олимпийские виды спортаГран-при по художественной гимнастике в Москве
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