Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях на московском этапе Гран-при

В упражнениях с булавами лучшей стала Дарья Трубникова (23,100). На втором месте расположилась Дина Аверина (22,550). Третье место заняла спортсменка из Грузии Саломе Пажава (21,000).

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при по художественной гимнастике.

Гимнастка Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при

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В упражнениях с лентой первое место заняла Аверина (21,350), второй стала Екатерина Селезнева (21,200). Замкнула тройку гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (19,400).

В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав российские гимнастки набрали 34,150 балла. Второй стала белорусская сборная (31,250), третье место заняла команда из Узбекистана (29,150).

Ранее в воскресенье Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом, Селезнева заняла первое место в упражнениях с обручем, сборная России выиграла групповые упражнения с пятью мячами.

В Москве завершился первый этап Гран-при, следующий пройдет в Эстонии с 29 февраля по 1 марта.