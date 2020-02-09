Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве

"Здоровье сейчас превыше всего. Шансы вернуться есть всегда. Выступление прошло здорово. Тяжело было, но эмоции и отдача зрителей - это каждый раз прекрасно", - сказала Солдатова журналистам после выступления.

В четверг в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского сообщили, что Солдатова поступила в учреждение. Позднее тренер спортсменки Анна Дьяченко опровергла информацию о попытке суицида. После этого сама Солдатова рассказала, что попала в медучреждение из-за пореза во время приготовления пищи. Ранее в воскресенье гимнастка призналась, что на протяжении последних двух лет страдает от булимии.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября. Позднее она сделала паузу в карьере.