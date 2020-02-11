Знарок: хоккеисты "Спартака" долго входили в игру с "Металлургом"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" долго входили в игру с магнитогорским "Металлургом" из-за паузы на Евротур. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве завершилась победой "Спартака" со счетом 4:2. По ходу матча красно-белые уступали с разницей в две шайбы.

"Нас с победой, молодцы. Мы неплохо поработали в паузе на Евротур, была первая игра, тяжело вкатывались. В третьем периоде отыгрались, выкатились, значит все правильно делаем", - отметил Знарок.

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев считает, что его команда сама упустила инициативу в матче. "Удивительно, что мы, перебросав соперника в два раза и играя лучше, нашли путь сами себе организовать поражение", - сказал Воробьев.

"Спартак" набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. Красно-белые благодаря победе обеспечили себе место в плей-офф. "Металлург" располагается на восьмой строчке таблицы Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", команда из "Магнитогорска" в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут в четверг.