Дуэли, допинг, антирекорды. Почему надо следить за чемпионатом мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлон - в спортивных трендах каждой зимы, чемпионат мира - главное событие каждого неолимпийского сезона. Не стал исключением и турнир 2020 года, который принимает местечко в итальянских Альпах - Антхольц-Антерсельва. Первая гонка - 13 февраля, все начнется со смешанной эстафеты. После - еще 11 стартов. Фуркад против Бё Мартен Фуркад снова в деле. И это хорошо. Йоханнес Бё в прошлом сезоне утомил своими победами, что явно не шло на пользу биатлону, главный капитал которого - непредсказуемость. Теперь все должно быть интереснее: пятикратный олимпийский чемпион после провального для себя сезона вновь находится в лидерах общего зачета Кубка мира.

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Стоило Бё в январе по семейным делам отойти от соревнований, как Фуркад воспарял: четыре победы в личных гонках и отличные результаты в эстафетах. В Поклюке - во время последнего перед чемпионатом мира этапа Кубка мира - Бё вновь напомнил французу, кто сейчас является номером один в мужском биатлоне, однако на этот раз Фуркад проиграл главному конкуренту в равной борьбе. Дуэль продолжится на чемпионате мира. Если только не окажется права статистика, которая говорит, что Антхольц - не самое счастливое место для француза. В личных гонках на высшем уровне он одержал 77 побед, но в Италии становился первым только дважды. Бё побеждал в Антхольце пять раз. Плюс к этому он продолжает сохранять звание быстрейшего биатлониста мира. Так что при чистой стрельбе шансов соперникам он не оставит. На чемпионатах мира у Фуркада в личных гонках десять побед, у Бё - три, и он сделает все возможное, чтобы эта разница сократилась. В женской части соревнований тоже намечается интересное противостояние: красавица Доротея Вирер рискует остаться без побед на домашнем чемпионате мира. И виной тому норвежка Тириль Экхофф, которая проводит лучший сезон в карьере. Российский вопрос Российские мастера бегать на лыжах с винтовкой в этом сезоне пока разочаровывают. Начав сезон за здравие, продолжили за упокой: к чемпионату мира главная команда страны подходит с неприятной статистикой - 26 гонок без медалей. Антирекорд. Такого в истории российского биатлона еще не было. Зато был этап Кубка мира в Антхольце 2016 года. Тогда российские биатлонисты, выступавшие не лучше нынешнего, взяли да и выиграли четыре из шести гонок, плюс зацепили серебро и две бронзы.

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И что в итоге? Спустя пару месяцев их ждал оглушительный провал - первый в истории российского биатлона безмедальный чемпионат мира. И это с Антоном Шипулиным в составе. Поэтому, как бы ни развивались события в Антхольце в предстоящие две недели, хуже в любом случае уже быть не может. Но успокаивать себя этим не стоит: отсутствие медалей нанесет очередной имиджевый урон Союзу биатлонистов России и его президенту Владимиру Драчеву. Четырехкратный чемпион мира, наверное, уже сожалеет, что два года назад ввязался в дело по вытягиванию российского биатлона из болота. Увяз он там крепко, и найти убедительных объяснений продолжающимся скандалам и антирекордам глава федерации пока не может. Напротив, каждое его заявление только усиливает волну критики. Спасением могут стать медали, желательно - золотые. В прошлом году чудо свершилось - российская команда в отсутствии многолетнего лидера Шипулина завоевала три награды. Вера в повторение результата в нынешнем году есть, но четкого понимания того, как его достигнуть, похоже все еще нет. Но это биатлон, случиться может всякое. Допинг не отпускает Нет, повторения событий чемпионата мира 2017 года, конечно, ждать не стоит. Тот турнир, похоже, вобрал в себя все возможные варианты шумных историй. Заголовки новостей трехлетней давности звучали приблизительно так: Тюмень лишается чемпионата мира, Фуркад умышленно сбивает на лыжне Александра Логинова, наказывая его за допинговое прошлое, Шипулин в отместку не пожимает ему руку, Дмитрий Губерниев называет француза свиньей, Екатерину Глазырину снимают с турнира из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, у казахстанской сборной находят запрещенные препараты, организаторы во время награждения мужской российской команды золотыми медалями в эстафете ставят старый гимн страны - и все это в течение менее двух недель.

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