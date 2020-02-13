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Футбол в России

Более 10 членов исполкома РФС проголосовали за проведение финала Кубка РФ в Екатеринбурге

Решающий матч турнира пройдет 13 мая

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четырнадцать членов исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) поддержали Екатеринбург в качестве места проведения финала Олимп - Кубка России в сезоне-2019/20. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома сообщил президент союза Александр Дюков.

Ранее источник, знакомый с ходом заседания исполкома, сообщил ТАСС о том, что финал Олимп - Кубка России пройдет в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене". Этот город во второй раз в истории примет финальный матч Кубка России. В 2012 году в решающем матче турнира казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0.

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Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдет в Екатеринбурге

"В окончательный список городов, которые претендовали на финал Кубка России, вошли Нижний Новгород и Екатеринбург, - сказал Дюков. - Мнение РФС разделилось, были сотрудники, которые больше склонялись в сторону Нижнего Новгорода, поэтому вопрос был вынесен на исполком РФС, голоса разделились, но в результате выбор пал на Екатеринбург. По голосам 14-6 в пользу Екатеринбурга".

"Финал кубка - не последнее событие РФС, будут еще матчи сборной и молодежной команды, будем стараться, чтобы все стадионы в рамках программы наследия получили те или иные матчи", - добавил президент РФС.

По словам генерального секретаря РФС Александра Алаева, Екатеринбург и Нижний Новгород вышли в финал в борьбе за право принять финал Олимп - Кубка России по итогам работы оценочной комиссии. "Была создана оценочная комиссия, мы провели анализ по всем показателям, и по ним эти два города попали в финал", - сказал он. Ранее о желании провести игру высказывали желание власти Калининградской (стадион "Калининград") и Ростовской областей ("Ростов-Арена"), а также власти Республики Мордовия ("Мордовия-Арена") и руководство московского стадиона "Лужники".

В этом году финал Олимп - Кубка России запланирован на 13 мая. В начале марта состоятся четвертьфинальные матчи, в которых встретятся московские "Спартак" и ЦСКА, грозненский "Ахмат" и санкт-петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" и екатеринбургский "Урал", а также подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо".

О Кубке России по футболу

Турнир проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в Кубке России (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.

Финальные матчи Кубка России проводятся за пределами Москвы с 2010 года, в 2009 году столичный ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие игры турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

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