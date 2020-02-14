Гарт: победа Денисьева и Антонова на ЧМ по санному спорту получилась непростой

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в непростой борьбе. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
Денисьев и Антонов выиграли с результатом 31,281 секунды. Серебряные медали выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (отставание - 0,045 секунды), бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081).
"Я очень рада за наших ребят, хотя ждала сегодня любые медали. Им пришлось очень непросто, они открывали чемпионат, было очень волнительно, - сказал Гарт. - Но ребята справились со своей задачей. Главное - хорошо начать, теперь будем ждать успешного выступления от других российских спортсменов".
Золотые медали стали первыми наградами для российских экипажей в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. В программу турнира спринт вошел в 2016 году.
Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи и завершится в воскресенье.