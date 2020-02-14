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ЧМ по санному спорту в Сочи

Гарт: победа Денисьева и Антонова на ЧМ по санному спорту получилась непростой

Российский экипаж завоевал золото в соревнованиях двоек в спринте
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в непростой борьбе. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Денисьев и Антонов выиграли с результатом 31,281 секунды. Серебряные медали выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (отставание - 0,045 секунды), бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081).

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"Я очень рада за наших ребят, хотя ждала сегодня любые медали. Им пришлось очень непросто, они открывали чемпионат, было очень волнительно, - сказал Гарт. - Но ребята справились со своей задачей. Главное - хорошо начать, теперь будем ждать успешного выступления от других российских спортсменов".

Золотые медали стали первыми наградами для российских экипажей в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. В программу турнира спринт вошел в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи и завершится в воскресенье.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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