Гарт: победа Денисьева и Антонова на ЧМ по санному спорту получилась непростой

Денисьев и Антонов выиграли с результатом 31,281 секунды. Серебряные медали выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (отставание - 0,045 секунды), бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081).

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в непростой борьбе. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Я очень рада за наших ребят, хотя ждала сегодня любые медали. Им пришлось очень непросто, они открывали чемпионат, было очень волнительно, - сказал Гарт. - Но ребята справились со своей задачей. Главное - хорошо начать, теперь будем ждать успешного выступления от других российских спортсменов".

Золотые медали стали первыми наградами для российских экипажей в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. В программу турнира спринт вошел в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи и завершится в воскресенье.