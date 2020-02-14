Послом Игр стран СНГ стал двукратный призер Олимпиады и депутат Госдумы Ирек Зиннуров

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр в водном поло, депутат Госдумы Ирек Зиннуров и победительница конкурса "Доброволец России - 2019" Инесса Клюкина стали послами Игр СНГ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

"Послами Игр стали двукратный призер Олимпийских игр, депутат, член комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров и победительница конкурса "Доброволец России - 2019" Инесса Клюкина", - говорится в сообщении.

В команду послов также вошли представители национально-культурных автономий азербайджанцев, армян, казахов, киргизов, туркменов и других народов, проживающих в Республике Татарстан.

"Я уверен, что Игры стран СНГ помогут нашим народам стать еще ближе. И как посол постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы так и произошло. Сегодня стартует волонтерская кампания. Волонтеры вносят огромный вклад в организацию соревнований. Уверен, всем вместе нам удастся создать на Играх атмосферу дружбы", - сказал Ирек Зиннуров, комментарий которого приводит пресс-служба.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, в них могут принять участие более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов, церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в спортивном комплексе "Баскет-холл". В рамках Игр планируется провести спортивный форум "СНГ - территория спорта", а также заседание совета министров спорта стран СНГ.