Саночник Денисьев признался, что выходил на субботнюю гонку морально и физически уставшим

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Александр Денисьев, выигравший в субботу свою вторую награду чемпионата мира в Сочи, выходил на старт классической гонки измотанным морально и физически. Об этом он сообщил журналистам.

Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Золотые медали выиграли Тони Эггерт и Саша Бенекен из Германии, показав по сумме двух попыток время 1 минута 39,384 секунды, россияне уступили 0,104 секунды. Третье место занял еще один дуэт из Германии - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,142), россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали четвертыми (+0,203), Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли шестое место (+0,336). Днем ранее Денисьев и Антонов выиграли золото в спринте.

"Если после вчерашнего золота мы скажем, что серебро - это не очень хороший результат, то, выходит, что мы уже зажрались, - сказал Денисьев. - Поэтому второму месту довольны. Теперь нам нужно отдохнуть, чтоб настроиться на воскресную гонку, за первых два дня мы очень вымотались физически и морально. Спать вчера вечером очень сильно хотелось, но пришлось ехать на церемонию награждения".

"После первого заезда мы понимали, что отыграть отставание от первого места было бы достаточно сложно. Мы могли стать первыми только в случае ошибок лидеров", - считает Денисьев.

В воскресенье Денисьев и Антонов выступят в эстафетной гонке, которая завершит программу чемпионата мира по санному спорту в Сочи.