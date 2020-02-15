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St. Petersburg Ladies Trophy

Теннисистка Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка уступила со счетом 1:6, 6:4, 1:6
Екатерина Александрова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Екатерина Александрова
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy проиграла действующей победительнице турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Кики Бертенс из Нидерландов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, посеянная на турнире под вторым номером, в рейтинге WTA находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

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Александрова располагается на 28-й строчке рейтинга WTA. В начале января россиянка впервые в карьере завоевала титул WTA, выиграв турнир в китайском Шэньчжэне, а на Открытом чемпионате Австралии показала свой лучший результат на турнире, дойдя до третьего круга.

В финале турнира Бертенс сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной (8), которая ранее в субботу в полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари (3:6, 7:5, 6:1).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.

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