Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять биатлониста Логинова с победой на ЧМ

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон не намерен поздравлять российского биатлониста Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира. Самуэльссон ранее заявлял, что Логинов не должен выступать на соревнованиях, поскольку семь лет назад был наказан за использование ЭПО.

"Нет, нет никаких шансов, что я буду его поздравлять, - сказал Самуэльссон. - Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность. Я ничего не имею против российского биатлона, я против спортсменов, которые употребляли ЭПО, а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира. Считаю, что система работает неверно".

Логинов преодолел 10 км за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).