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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонист Логинов заявил, что бежал к золоту чемпионата мира с мыслями о жене и дочери

Россиянин отметил, что главным в гонке было чисто пройти огневые рубежи, что ему удалось
Александр Логинов AP Photo/Kerstin Joensson
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Kerstin Joensson

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов последний круг победной спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце бежал с мыслями о жене и дочери. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции после завоевания золота.

Для Логинова эта золотая медаль стала первой на чемпионате мира. Биатлонист стал отцом в октябре прошлого года.

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"Я уже полтора месяца не был дома. 85 процентов времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним домой", - сказал Логинов.

"Осенью месяц-полтора травмы не давали мне полноценно тренироваться, у меня были проблемы с локтем и спиной. Я не мог выполнять нагрузки в полном объеме. В последний месяц я уже тренировался в полную силу, так что я был готов, моя скорость возвращается", - рассказал биатлонист о своей победе.

Логинов отметил, что главным в гонке было чисто пройти огневые рубежи, что ему удалось. "Я стартовал с мыслями, что надо стрелять "на ноль", тем более, что в Антхольце очень сложное стрельбище", - сказал Логинов.

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