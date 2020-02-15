Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российские саночники одержали досрочную победу в медальном зачете чемпионата мира, который продолжается на олимпийской трассе в Сочи. Россияне стали недосягаемы для соперников после того, как Екатерина Катникова принесла в актив команды четвертую золотую награду.

Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Немка Юлия Таубиц стала второй (1.39,492), третье место заняла россиянка Виктория Демченко (1.39,537). В рамках чемпионата мира, который завершится в воскресенье, осталось разыграть два комплекта наград: в соревнованиях у мужчин и в командной гонке.