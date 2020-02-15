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ЧМ по санному спорту в Сочи

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи

В субботу золото завоевала Екатерина Катникова
Екатерина Катникова Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Екатерина Катникова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российские саночники одержали досрочную победу в медальном зачете чемпионата мира, который продолжается на олимпийской трассе в Сочи. Россияне стали недосягаемы для соперников после того, как Екатерина Катникова принесла в актив команды четвертую золотую награду.

Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Немка Юлия Таубиц стала второй (1.39,492), третье место заняла россиянка Виктория Демченко (1.39,537). В рамках чемпионата мира, который завершится в воскресенье, осталось разыграть два комплекта наград: в соревнованиях у мужчин и в командной гонке.

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Никогда ранее сборной России не удавалось побеждать на чемпионате мира в медальном зачете, сборная СССР добивалась такого успеха однажды. Это случилось в 1978 году на чемпионате мира в австрийском Имсте, где советские саночники выиграли две золотых награды из трех возможных. Тогда Вера Зозуля первенствовала в личном турнире, а экипаж Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса выиграл золото в двойках. Валерий Якушин и Владимир Шитов в 1978 году стали вторыми в двойках.

В пятницу сборная России завоевала все три золотые медали в спринте. У женщин победу одержала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов. Серебро в копилку команды принесла Татьяна Иванова.

Россияне захватили лидерство после первого дня чемпионата мира (3-1-0), второе место занимает сборная Италии (0-1-1), третье - Австрии (0-1-0).

Теги
РоссияЧМ по санному спорту в Сочи
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ЧМ по санному спорту в Сочи
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