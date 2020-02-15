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ЧМ по санному спорту в Сочи

Саночница Демченко считает, что неудача в спринте помогла ей стать третьей в личной гонке

Россиянка заявила, что довольна своей бронзовой медалью
Виктория Демченко Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Виктория Демченко
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко, завоевавшая бронзу в личной гонке, считает, что неудача в пятничном спринте добавила ей необходимой спортивной злости для достижения успеха в субботнем старте. Об этом Демченко сообщила журналистам.

После первого заезда Демченко занимала второе место, однако во втором показала четвертое время и в итоге заняла третье место. Первое место заняла Екатерина Катникова, которой также не было равных в пятничном спринте. Демченко в спринтерской гонке заняла пятое место.

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"Я довольна тем, что имею сейчас. Золото было заполучить очень тяжело, потому что Катя Катникова разогналась к концу сезона. Поэтому довольна и бронзой, но хотелось бы и серебро", - призналась Демченко.

"За счет чего мне удалось сегодня дотянуться до медали? Вчерашняя неудача в спринте, когда я стала пятой, добавила мне спортивной злости. Вчера я была очень зла на себя, на погоду. Возможно на пользу пошел и тот момент, что я выступала сегодня в другом комбинезоне, вчерашний оказался не таким обтекаемым", - заметила спортсменка.

Чемпионат мира в Сочи завершится в воскресенье соревнованиями мужчин в одиночных санях и командной гонкой.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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