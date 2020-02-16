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НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Аризоне". Безрезультативная серия Овечкина достигла четырех матчей

Встреча завершилась со счетом 1:3

ТАСС, 16 февраля. "Вашингтон" проиграл "Аризоне" со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Дворак (28-я минута), Фил Кессел (46) и Лоусон Круз (60), у проигравших отличился Карл Хагелин (38).

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, 34-летний российский форвард не может набрать очки на протяжении четырех матчей. В матче с "Аризоной" он провел на льду 23 минуты 37 секунд, нанес восемь бросков по воротам и провел один силовой прием. В нынешнем сезоне на его счету 40 шайб (третье место в лиге после Остона Мэттьюса из "Торонто" и Давида Пастрняка из "Бостона", на счету которых по 42 гола) и 17 результативных передач.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов также не набрал очков за результативность. Его партнер по команде форвард Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за повреждения.

"Вашингтон" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков в 58 матчах, "Аризона" на Западе идет восьмой, набрав 66 очков в 61 игре. В следующем матче "Вашингтон" 18 февраля в гостях сыграет с "Вегасом", "Аризона" в этот же день примет "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах дня "Чикаго" на выезде обыграл "Калгари" со счетом 8:4, а "Вегас" дома были сильнее "Айлендерс" (1:0).

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