"Вашингтон" проиграл "Аризоне". Безрезультативная серия Овечкина достигла четырех матчей

Хет-трик за пять минут. Овечкин вплотную приблизился к 700-й шайбе в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, 34-летний российский форвард не может набрать очки на протяжении четырех матчей. В матче с "Аризоной" он провел на льду 23 минуты 37 секунд, нанес восемь бросков по воротам и провел один силовой прием. В нынешнем сезоне на его счету 40 шайб (третье место в лиге после Остона Мэттьюса из "Торонто" и Давида Пастрняка из "Бостона", на счету которых по 42 гола) и 17 результативных передач.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов также не набрал очков за результативность. Его партнер по команде форвард Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за повреждения.

"Вашингтон" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков в 58 матчах, "Аризона" на Западе идет восьмой, набрав 66 очков в 61 игре. В следующем матче "Вашингтон" 18 февраля в гостях сыграет с "Вегасом", "Аризона" в этот же день примет "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах дня "Чикаго" на выезде обыграл "Калгари" со счетом 8:4, а "Вегас" дома были сильнее "Айлендерс" (1:0).